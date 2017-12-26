  • BIST 112.041
  • Altın 156,433
  • Dolar 3,8083
  • Euro 4,5132
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Eski milletvekili, öğretim üyesi, müzisyen Raif Denktaş yarın anılıyor

» »
Eski milletvekili, öğretim üyesi, müzisyen Raif Denktaş yarın anılıyor
Öümünün 32'nci yıl dönümü olan yarın, kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

Trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu, eski milletvekili, öğretim üyesi, müzisyen Raif Denktaş, ölümünün 32'nci yıl dönümü olan yarın,kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

Demokrat Parti'den yapılan açıklamaya göre anma töreni saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında yer alacak.

1985 yılında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Raif Denktaş için saat 11.00’de de Göçmenköy Camii’nde de Mevlid-i Şerif okunacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!26 Aralık 2017 Salı 07:30
  • Aslan burcu (23 Temmuz - 23 Ağustos)26 Aralık 2017 Salı 07:20
  • ÖZGÜRGÜN İÇİN MECLİSE İKİNCİ DİLEKÇE!!26 Aralık 2017 Salı 06:45
  • TDP Başkanı Özyiğit mal varlığını açıkladı25 Aralık 2017 Pazartesi 18:50
  • En fazla yağış nereye düştü?25 Aralık 2017 Pazartesi 17:02
  • İskele ve Mağusa’da telefonlar çalışmıyor25 Aralık 2017 Pazartesi 16:21
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?25 Aralık 2017 Pazartesi 16:13
  • Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?25 Aralık 2017 Pazartesi 15:55
  • Çözüm müzakereleri 2017'de de sonuçsuz kaldı25 Aralık 2017 Pazartesi 15:47
  • "Toparlanıyoruz" Mal Bildiriminde Bulunma Yasası'nda ısrarcı25 Aralık 2017 Pazartesi 15:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti