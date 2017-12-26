Eski milletvekili, öğretim üyesi, müzisyen Raif Denktaş yarın anılıyor

Trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu, eski milletvekili, öğretim üyesi, müzisyen Raif Denktaş, ölümünün 32'nci yıl dönümü olan yarın,kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.
Demokrat Parti'den yapılan açıklamaya göre anma töreni saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında yer alacak.
1985 yılında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Raif Denktaş için saat 11.00’de de Göçmenköy Camii’nde de Mevlid-i Şerif okunacak.
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