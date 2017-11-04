 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 111.293
  • Altın 158,767
  • Dolar 3,8753
  • Euro 4,4971
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÇalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!

Eski Milletvekili Tahsin Mertekçi trafik kazasında yaşamını yitirdi

» »
Eski Milletvekili Tahsin Mertekçi trafik kazasında yaşamını yitirdi
TDP eski Milletvekili, Yalova Spor Kulübü Başkanı Tahsin Mertekçi (E-51) Akçay köyünde meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Polis basın bülteninde göre, kaza, bu sabah saat 03:00 sıralarında  eski Lefkoşa- Güzelyurt anayolu Akçay köyü içerisinde, Bostancı’da sakin Tahsin Mertekçi’nin yönetimindeki JK 133 plakalı jeep araçla Lefkoşa Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada meydana geldi.

Mertekçi, yolun sağına geçerek yoldan dışarıda banket içerisinde önü Lefkoşa istikametine bakar şekilde park edilmiş durumdaki MG 487 plakalı  van araca çarptı. Bu araç da çarpmanın etkisiyle geriye doğru sürüklenerek aynı şekilde hemen arkasında yine  park edilmiş olan NJ 813 plakalı  araca çarptı.

Kaza neticesinde JK 133 plakalı araç  sürücüsü Tahsin Mertekçi olay mahallinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAZALARA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KİLOMETRELERCE YÜRÜMÜŞTÜ

Ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek için 2014 yılında, Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar yaklaşık 200 kilometrelik yolu yürüyen Tahsin Mertekçi, Detay'a konuşarak, "Hiç kolay olmayacak ama Dipkarpaz'a kadar yürümekte kararlıyım" demiş ve yürüyüşünü kararlılıkla tamamlamıştı. 

5547.jpg

Ani ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğan Mertekçi, 200 kilometrelik yürüyüşü sırasında Detay Gazetesi'ne yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: 

"Yeşilırmak'tan 13 Eylül saat 17.15 de yürüyüşe başladık. Bu fikir ülkemize ve halkımıza duyduğumuz sevgiyle alakalı olarak gelişti. Bu kadar insanın boş yere ihmallerden dolayı hayatını kaybetmesi kabul edilir bir durum değildir. Buna sessiz kalmak, görmezlikten gelmek mümkün değildir. Işıklandırma olmayan, servis yolları bulunmayan, işaret levhalarının olmadığı bir trafikte nasıl kazasız ulaşım beklenebilir? Dolayısıyla yollarımızda ciddi eksiklikler vardır. Kesilen her kurdeleden sonra ciddi sayıda insanlar hayatını kaybediyor. Buna sessiz kalmak çok kabul edilebilir değil diye düşünüyorum."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ataoğlu: "Lefke'nin kalkınması konusunda ısrarlı olacağız"04 Kasım 2017 Cumartesi 11:12
  • Eski Milletvekili Tahsin Mertekçi trafik kazasında yaşamını yitirdi04 Kasım 2017 Cumartesi 09:37
  • Meteoroloji Dairesi’nden Pazar günü için uyarı!03 Kasım 2017 Cuma 16:46
  • GKK, Sonbahar 2017 Celbi erlerinin ant içme töreni yapıldı03 Kasım 2017 Cuma 16:44
  • Akıncı adada bulunan BM ekibini kabul etti03 Kasım 2017 Cuma 16:43
  • Yağmurlu hava Salı gününe kadar etkili olacak03 Kasım 2017 Cuma 16:10
  • "Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı" açıklandı03 Kasım 2017 Cuma 15:36
  • Devrimci Komünist Birlik’ten Ekim Devrimi’nin 100. yılında etkinlik03 Kasım 2017 Cuma 15:34
  • Kıb-Tek’ten terfi ve statülerle ilgili açıklama03 Kasım 2017 Cuma 15:27
  • KTTO: “Taşınmaz Mal Komisyonu etkinlik kazanmalıdır”03 Kasım 2017 Cuma 13:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti