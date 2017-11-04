Eski Milletvekili Tahsin Mertekçi trafik kazasında yaşamını yitirdi

TDP eski Milletvekili, Yalova Spor Kulübü Başkanı Tahsin Mertekçi (E-51) Akçay köyünde meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Polis basın bülteninde göre, kaza, bu sabah saat 03:00 sıralarında eski Lefkoşa- Güzelyurt anayolu Akçay köyü içerisinde, Bostancı’da sakin Tahsin Mertekçi’nin yönetimindeki JK 133 plakalı jeep araçla Lefkoşa Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada meydana geldi.

Mertekçi, yolun sağına geçerek yoldan dışarıda banket içerisinde önü Lefkoşa istikametine bakar şekilde park edilmiş durumdaki MG 487 plakalı van araca çarptı. Bu araç da çarpmanın etkisiyle geriye doğru sürüklenerek aynı şekilde hemen arkasında yine park edilmiş olan NJ 813 plakalı araca çarptı.

Kaza neticesinde JK 133 plakalı araç sürücüsü Tahsin Mertekçi olay mahallinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAZALARA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KİLOMETRELERCE YÜRÜMÜŞTÜ

Ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek için 2014 yılında, Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar yaklaşık 200 kilometrelik yolu yürüyen Tahsin Mertekçi, Detay'a konuşarak, "Hiç kolay olmayacak ama Dipkarpaz'a kadar yürümekte kararlıyım" demiş ve yürüyüşünü kararlılıkla tamamlamıştı.

Ani ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğan Mertekçi, 200 kilometrelik yürüyüşü sırasında Detay Gazetesi'ne yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: