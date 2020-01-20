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Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası

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'FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı.
Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası

Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül, futbolcu Zafer Biryol örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis; eski millî futbolcular Bekir İrtegun, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına karar verilerek 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan katılan olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti.

Savcılar eski mütaalasını tekrar etti

Duruşma savcısı daha önce verdiği mütalaasında değişiklik olmadığını belirterek tekrar etti. Bunun üzerine sanık avukatlarına son savunmalarını yapmaları için söz verildi. Sanık Ersin Güreler'in avukatı, Bank Asya'nın zenginleştirildiği iddiasına yönelik, "Müvekkilimin Çatalca'daki gayrimenkul satışından aldığı 200 bin TL'yi bankaya yatırmıştır. Kimse gayrimenkul satarak bankayı zenginleştirme aptallığına girişmez. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi.

Sanık Zafer Biryol'un avukatı ise, "17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'ye destek verdigimize dair bir delil yok. Bylock iddiasını kabul etmiyoruz. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını talep ediyoruz" diyerek beraat talep etti. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti. Avukatlar müvekkilleri adına son sözlerinde de beraat talebinde bulundu.

Karar oy birliğiyle alındı

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Oy birliğiyle alınan kararda heyet, sanıklar Ersin Güreler, İsmail Şengül ve Zafer Biryol'un "FETÖ/ PDY Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan iyi hal indirimiyle 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral ise aynı suçtan yakalandıktan sonra etkin pişmanlık göstermeleri ve örgüt hakkında bildiklerini anlatmaları nedeniyle 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldılar. 

Yurt dışı yasakları devam

Tüm sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına da hükmetti.  Ayrıca etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklar Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral hakkında 1 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına da hükmedildi. 

İddianame

İddianamede, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyordu. 10 Aralık 2019'da görülen celsede duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, sanıklardan eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edilmişti. Sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları talep edilerek aynı suçtan 5'er yıldan 11 yıl 2'şer aya kadar hapisleri istenmişti. Sanıklardan antrenör İsmail Şengül'ün ise beraati talep edilmişti.

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