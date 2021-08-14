Eski Müsteşar Prof. Öztürk: Dere yatağında betonlaşmaya, HES’lere, tomruk depolarına kim izin verdiyse, ben de dahil, sorumlu odur

2014-2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda müsteşarlık yapan Prof. Mustafa Öztürk, "Yaşanan bu sel felaketinde bu şehirleşmeye, bu HES’lere, tomruk depolarına, dere yatağında betonlaşmaya kim izin verdiyse, Mustafa Öztürk de dahil ise, onlar sorumludur" dedi.

2014 ve 2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda müsteşarlık yapan Prof. Mustafa Öztürk, Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde dere yatağına yapılaşmanın rolünü RS FM’de Atilla Güner'le Akşam Postası'na değerlendirdi.

'Demek ki Giresun olayından ders çıkaramamışız'

Müsteşarlık görevinin ardından 24. dönem AK Parti milletvekiliği de yapan Prof. Öztürk, "Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi yeni bir olay değil daha önce de Giresun’da olmuştu. Giresun olayından demek ki ders çıkaramamışız" dedi.

'Dere yatakları yapılaşmaya açıldığı zaman Bozkurt faciası olur'

Öztürk, "Dere yatakları yapılaşmaya açılamaz. Açıldığı zaman, Bozkurt faciası olur. Dere yatakları betonlaştırılamaz, kanala dönüştürülemez; dönüştürürseniz afetin etkisi şiddetli olur" diye konuştu.