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Eski nişanlısının babasını tehdit etti...

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Girne’de meydana gelen olayda eski nişanlısının babasını bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan E.K teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Eski nişanlısının babasını tehdit etti...

Mahkemede şahadet veren polis memuru, zanlının Girne'de meydana gelen "şiddet kullanma tehdidi, kanunsuz bıçak taşıma ve sarhoşluk" suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 30 Eylül 2023 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde olay çıkardığını söyledi.

Polis memuru, 134 promil alkollü içki tesiri altındayken eski nişanlısının babası olan M.S.’ye kızının yeni erkek arkadaşının kendisine tehditvari baktığı gerekçesiyle üzerinde bulunduğu 22 santim uzunluğundaki kelebek bıçağını M.S.’ye gösterip, "kızının ölümü bundan olacak, sonra damadına, ardından sıra sana gelecek" diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı. Polis memuru, şikâyet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu bulunan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

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