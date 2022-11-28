Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını ailesine gösterdi

Eski nişanlısının kendisinde olan çıplak fotoğraflarını deşifre eden zanlı H.P tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olguları aktardı.

Polis, zanlının (E-24), 26.11.2022 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, şiddet Tehditti, Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket etme” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının kullanımında bulunan telefon hattının Whatsapp uygulamasından kendisinden ayrıldığı ve barışmayı kabul etmediği gerekçesi ile eski nişanlısının kullanımında bulunan telefon hattının Whatsapp uygulamasını arayarak elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket edip “ barışalım her şey düzelsin, o zaman babanın yanına gidiyorum, babana gidip her şeyi anlatacam, çıplak resimlerini gösterecem, bende olan resimlerini” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunup yine aynı gün daha önce söz konusu kadın tarafından çekilip kendisine Whatsapp üzerinden attığı çıplak resimlerini kadının kız kardeşine Whatsapp isimli uygulamaya mesaj olarak attığını belirtti.

Polis, zanlının müştekinin babasının sanayi bölgesindeki iş yerine yanına giderek adı edilenin çıplak resimlerini göstermek suretiyle özel hayatın Gizliliğini ihlal suçunu işlediğini anlattı.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.