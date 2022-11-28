  • BIST 4.950,67
  • Altın 1046.952
  • Dolar 18.6099
  • Euro 19.4278
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını ailesine gösterdi

» »
Eski nişanlısının kendisinde olan çıplak fotoğraflarını deşifre eden zanlı H.P tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını ailesine gösterdi

Eski nişanlısının kendisinde olan çıplak fotoğraflarını deşifre eden zanlı H.P tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olguları aktardı.

Polis, zanlının (E-24), 26.11.2022 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, şiddet Tehditti, Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket etme” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının kullanımında bulunan telefon hattının Whatsapp uygulamasından kendisinden ayrıldığı ve barışmayı kabul etmediği gerekçesi ile eski nişanlısının kullanımında bulunan telefon hattının Whatsapp uygulamasını arayarak elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket edip “ barışalım her şey düzelsin, o zaman babanın yanına gidiyorum, babana gidip her şeyi anlatacam, çıplak resimlerini gösterecem, bende olan resimlerini” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunup yine aynı gün daha önce söz konusu kadın tarafından çekilip kendisine Whatsapp üzerinden attığı çıplak resimlerini kadının kız kardeşine Whatsapp isimli uygulamaya mesaj olarak attığını belirtti.

Polis, zanlının müştekinin babasının sanayi bölgesindeki iş yerine yanına giderek adı edilenin çıplak resimlerini göstermek suretiyle özel hayatın Gizliliğini ihlal suçunu işlediğini anlattı.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tabipler Birliği: Dikkat Uyuz Var!28 Kasım 2022 Pazartesi 15:28
  • 50 Kaza, 1 Vefat28 Kasım 2022 Pazartesi 15:14
  • Tufan Erhürman’ndan iktidara eleştiri28 Kasım 2022 Pazartesi 15:05
  • Meclis toplanamadı!28 Kasım 2022 Pazartesi 14:53
  • Arıklı:Milli hava yolu şirketi kurulması için çalışmalar yeniden başlatılacak, yeni gelişmeler var!28 Kasım 2022 Pazartesi 14:30
  • Üstel açıklama yaptı..."Ülkemiz siyaseti Sayın Arter’in birikimlerinden ve deneyimlerinden yararlanmaya devam edecektir."28 Kasım 2022 Pazartesi 14:09
  • KITSAB’tan TÜRSAB’a mesaj “Birlikte Başaracağız”28 Kasım 2022 Pazartesi 14:05
  • İzinsiz Ateş Yakmak Suçtur!28 Kasım 2022 Pazartesi 12:16
  • Sahte evrak!28 Kasım 2022 Pazartesi 12:09
  • İngiltere’de KKTC bayrağı için nöbet sekiz aydır devam ediyor28 Kasım 2022 Pazartesi 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti