Eski okul binası özel eğitim merkezine dönüştürülüyor

İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılacak özel gereksinimli çocukların eğitimi için kurulacak özel eğitim merkezinin Ötüken’e yapılacağının müjdesi verildi

Ötüken Kadın Eğitim Enstitüsü için yapmış olduğu maddi ve manevi destekten ötürü teşekkür etmek için İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre ile Enstitüde eğitim gören kadınlar, Başkan Sadıkoğlu’na bir de sürpriz yaptılar. Özyöre ve kadınlar, Başkan Sadıkoğlu’nun geçmiş doğum gününü yanlarında getirdikleri pasta ve hediyelerle kutladılar. Ötüken’de hizmet verenKadın Eğitim Enstitüsü için her türlü desteği veren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kendisine yapılan sürprizden ötürü teşekkür ederken, Ötüken halkına kendisinin de müjdeli bir haberi vardı. Başkan Sadıkoğlu, hazırlıkların sona doğru gelindiği, 2018 yılı içerisinde hayata geçirilecek ve İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılacak özel gereksinimli çocukların eğitimi için kurulacak özel eğitim merkezinin Ötüken’e yapılacağının müjdesini verdi.

PROJENİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Ötüken’de bulunan eski okul binasının restore edilerek, 3-17 yaş aralığında çocuklar için özel olarak dizayn edileceğini söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, projenin görsellerini de paylaştı. Mevcut 280 M²’ye 95 m² ek yapılarak toplamda 375 m²’ye çıkarılacak binanın içerisinde 9 adet derslik,5 adet tuvalet, 1 adet özel gereksinimli tuvalet, 1 çocuk alt değiştirme odası-duş, öğretmenler odası, sekreterlik-arşivleme odası ve veli bekleme odası olacak. Öte yandan projenin 2. Etabında ahşap atölyesi, seramik atölyesi, ev ekonomisi ve dikiş nakış atölyesi, tarım/bahçecilik ve spor alanları da yaratılacak.

Hatırlanacağı üzere İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele’ye ‘özel gereksinimli’ çocuklar için yapılacak özel eğitim merkezi için Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, Gazimağusa’da hizmet veren Özel Eğitim Merkezi ve DAÜ ile görüş alışverişinde bulunmuştu.

SADIKOĞLU: ÖZEL ÇOCUKLARI TOPLUMA KAZANDIRMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Projeyle ilgili konuşan Başkan Sadıkoğlu, İskele ve beldelerinin yanı sıra Dipkarpaz’a kadar birçok bölgede ki özel gereksinimli çocuklarıtopluma kazandırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Ötüken’de yapılması planlanan özel eğitim merkezi ile bazı fiziksel ve zihinsel özellikleri nedeni ile farklılık gösteren bireylere, toplumsal yaşama uyum sağlayabilmeleri, akademik becerilerinin yanı sıra günlük yaşam becerilerini de kazanmaları hedefleniyor.

