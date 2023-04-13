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Eski Ombudsman Dizdarlı: Bakanlar Kurulu’nun keyfi grev yasaklaması Anayasa’ya aykırıdır

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Eski Ombudsman Emine Dizdarlı, Bakanlar Kurulu’nun grev hakkını sınırlama yetkisini keyfi şekilde kullanmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladı.
Eski Ombudsman Dizdarlı: Bakanlar Kurulu’nun keyfi grev yasaklaması Anayasa’ya aykırıdır

Eski Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Bakanlar Kurulu’nun son dönemlerde aldığı “grev yasağı” kararlarıyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Grev hakkının, KKTC Anayasası ile güvence altına alınan haklardan biri olduğunu ifade eden Dizdarlı, bu hakkın kullanılmasının sadece ‘ulusal güvenliği, Anayasal düzeni, kamu güvenliğini veya Anayasa’nın herhangi bir kişiye sağladığı hak ve özgürlükleri korumak amacıyla’ düzenlenebileceğini ifade etti.

Grevle ilgili kuralların, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nda yer aldığını anımsatan Dizdarlı, “Karar verilmiş veya başlamış olan bir grev genel sağlığı, ulusal ve kamu güvenliği, Anayasal düzeni bozucu olması hâlinde veya elzem hizmetlerde Bakanlar Kurulunca, altmışar günü aşmamak koşuluyla bir yılda iki kez ertelenebileceğini” dedi.

Yasaya dikkat çeken Dizdarlı, bir çalışanının sendika faaliyetlerine katılmasından dolayı cezalandırılamayacağının altını çizerek, grevi sınırlama veya erteleme yetkisinin sınırsız ve keyfi biçimde kullanılmasının yasa ile kısıtlandığına dikkat çekti.

Dizdarlı, “Bakanlar Kurulu Anayasa tarafından güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin sınırlama yetkisini keyfi bir şekilde kullanmaması, Anayasa’nın kurduğu düzenin yok edilmesini veya tanınan temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan hareketlere girişmesi ve faaliyetlerde bulunması Anayasa’ya aykırı ve hatalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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