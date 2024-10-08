Eski Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş tutuklandı!

Eski Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş ile iki memur, sahte belgelerle vardiya tahsisatı aldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Eski Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş ile iki memur, sahte belgelerle vardiya tahsisatı aldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Polis memuru Burçin Korgan'ın mahkemede verdiği ifadelere göre, Salih Güneş, memurlar A.B. ve İ.K., "Resmi Evrak Sahteleme", "Sahtekarlıkla Para Temini" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarıyla yargılanacak. Polis Genel Müdürlüğü'ne gelen bir yazıda, Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı'nın Orman Dairesi'ndeki denetimlerinde vardiya çalışmayan personelin tahsisat aldığı tespit edilmiş ve soruşturma başlatılması istenmiştir.

Soruşturmada, İ.K. ve A.B.’nin EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden sahte belgeler hazırlayarak, çalışmadıkları halde vardiya çalışıyormuş gibi gösterdikleri ve bu belgelerle haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. İ.K., Ocak, Şubat ve Mart aylarında 23.254,89 TL, A.B. ise 19.737,33 TL parayı sahtekarlıkla temin etti.

Salih Güneş, bu sahte belgelere e-imza ve ıslak imza atarak İ.K. ve A.B.’nin haksız kazanç sağlamasına yardımcı olmuştur. Mahkeme, zanlıların yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, teminatla serbest bırakılmalarına karar verdi.