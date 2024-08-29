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Eski Otelde İhmalkarlık Yangına Neden Oldu: 8 Palmiye Ağacı ve Mobilyalar Zarar Gördü

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Girne’de İskenderun Caddesi'nde, kullanılmayan eski Zues Otel binasında kaynak makinesi ile yapılan çalışma sırasında çıkan kıvılcımlar, kuru otları tutuşturdu. Yangın, itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili F.J. tutuklandı
Eski Otelde İhmalkarlık Yangına Neden Oldu: 8 Palmiye Ağacı ve Mobilyalar Zarar Gördü

Girne’de Eski Otelde Yangın: Sorumlu Tutuklandı

29 Ağustos 2024 tarihinde, saat 14:30 civarında Girne'de İskenderun Caddesi'nde bulunan, faal durumda olmayan eski Zues Otel binasında yangın çıktı. Olay, 37 yaşındaki F.J.'nin kaynak makinesi ile çalıştığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların çevredeki kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldi.

Yangına Polis İtfaiyesi, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve Belediye Ekipleri müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak yangın sırasında, bina içinde bulunan çeşitli beyaz eşyalar, mobilyalar, alüminyum ve tahta parçalarıyla birlikte toplam 8 adet palmiye ağacı zarar gördü.

F.J. olayla ilgili olarak tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi

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