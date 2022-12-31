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Eski Papa 16. Benedikt yaşamını yitirdi

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Son dakika haberine göre Vatikan tarafından eski Papa 16. Benedictus'un öldüğü duyuruldu. eski Papa 16. Benedictus, yüzyıllar sonra istifa eden ilk Papa olma özelliğine sahipti. İşte son dakika haberinin detayları...
Eski Papa 16. Benedikt yaşamını yitirdi

Katolik dünyasının ruhani liderliğini 2005-2013 yılları arasında üstlenen Papa 16. Benedictus hayatını kaybetti. Vatikan, eski Papa 16. Benedictus'un öldüğünü duyurdu.

Sekiz yıl önce görevini bırakan Para 16. Benedictus, uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. Öte yandan Papa 16. Benedictus, yüzyıllar sonra istifa eden ilk Papa unvanına sahipti. Papa 16. Benedictus'tan önce de Gregory, 1415'te görevini bırakmıştı.

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