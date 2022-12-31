Eski Papa 16. Benedikt yaşamını yitirdi

Katolik dünyasının ruhani liderliğini 2005-2013 yılları arasında üstlenen Papa 16. Benedictus hayatını kaybetti. Vatikan, eski Papa 16. Benedictus'un öldüğünü duyurdu.
Sekiz yıl önce görevini bırakan Para 16. Benedictus, uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. Öte yandan Papa 16. Benedictus, yüzyıllar sonra istifa eden ilk Papa unvanına sahipti. Papa 16. Benedictus'tan önce de Gregory, 1415'te görevini bırakmıştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.