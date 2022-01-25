  • BIST 1.945,07
  • Altın 792.07846
  • Dolar 13.4801
  • Euro 15.2032
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Eski Papa, Pedofili Soruşturmasında Yanlış İfade Verdiğini Kabul Etti

» »
Münih Başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerden haberdar olduğu ancak sessiz kalmayı tercih ettiği belirtilen 16. Benedict, soruşturmada yanlış ifade verdiğini belirtti.
Eski Papa, Pedofili Soruşturmasında Yanlış İfade Verdiğini Kabul Etti

Eski Papa 16. Benedict, Almanya'daki kiliselerde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplere ilişkin soruşturmada yanlış ifade verdiğini kabul etti.

1945-2019 yılları arasında Münih Başpiskoposluğu'ndaki cinsel istismar iddialarına ilişkin bulguları içeren raporda, eski Papa 16. Benedict'in 1977-1982 tarihlerinde Münih Başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerden haberdar olduğu ancak harekete geçmeyerek sessiz kalmayı tercih ettiği ifade edilmişti.

Eski Papa 16. Benedict, hakkındaki iddiaları kabul ederek soruşturmada yanlış ifade verdiğini söyledi. 94 yaşında olan 16. Benedict, sekreteri Georg Ganswein aracılığıyla dün yaptığı açıklamada, soruşturma heyetine verilen yanlış ifadenin “kötü niyetten” değil, yazım hatasından kaynaklandığını belirtti.

Daha önceki ifadelerinde pedofili ile suçlanan bir rahip hakkında 1980 yılında yapılan toplantıya katılmadığını iddia eden eski Papa, son açıklamasında toplantıya katıldığını itiraf ederek, “Rahibin dini görevlere devam edip etmemesine ilişkin değil, Almanya'daki tedavisinde konaklamasına ilişkin karar alındı” ifadesini kullandı.

16. Benedict, “bu hatadan büyük üzüntü duyduğunu” dile getirdi.

Katolik kilisesindeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013'de istifa eden 16. Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da Üniversite Bölgesinde Silahlı Saldırı: Yaralılar Var24 Ocak 2022 Pazartesi 19:02
  • Eski Sırp Cumhurbaşkanı Tadic’den Srebrenitsa İtirafı24 Ocak 2022 Pazartesi 18:50
  • NATO Doğu Avrupa'ya ilave uçak ve gemi gönderecek24 Ocak 2022 Pazartesi 14:01
  • Olası savaşta Çernobil tehlikesi: Ülkeyi ikiye böldü24 Ocak 2022 Pazartesi 12:01
  • Yunan medyası: Erdoğan 6 ay içinde gerilimi artıracak24 Ocak 2022 Pazartesi 11:16
  • Pavlopolos: Yunanistan Karasularını 12 Mile Çıkaracak23 Ocak 2022 Pazar 15:45
  • Fransa Pfizer'ın COVID-19 İlacını Onayladı22 Ocak 2022 Cumartesi 14:07
  • 18 Yaşına Bastı: 600 Yıl Sonra Bir İlki Gerçekleştirecek22 Ocak 2022 Cumartesi 13:15
  • NATO, Rusya’nın Teklifini Reddetti: Romanya Ve Bulgaristan’dan Çekilmeyecek22 Ocak 2022 Cumartesi 11:23
  • NATO, Bulgaristan Ve Romanya'dan Çekilmesi İçin Rusya'nın Yaptığı Talebi Reddetti22 Ocak 2022 Cumartesi 03:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti