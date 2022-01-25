Eski Papa, Pedofili Soruşturmasında Yanlış İfade Verdiğini Kabul Etti

Münih Başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerden haberdar olduğu ancak sessiz kalmayı tercih ettiği belirtilen 16. Benedict, soruşturmada yanlış ifade verdiğini belirtti.

Eski Papa 16. Benedict, Almanya'daki kiliselerde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplere ilişkin soruşturmada yanlış ifade verdiğini kabul etti.

1945-2019 yılları arasında Münih Başpiskoposluğu'ndaki cinsel istismar iddialarına ilişkin bulguları içeren raporda, eski Papa 16. Benedict'in 1977-1982 tarihlerinde Münih Başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerden haberdar olduğu ancak harekete geçmeyerek sessiz kalmayı tercih ettiği ifade edilmişti.

Eski Papa 16. Benedict, hakkındaki iddiaları kabul ederek soruşturmada yanlış ifade verdiğini söyledi. 94 yaşında olan 16. Benedict, sekreteri Georg Ganswein aracılığıyla dün yaptığı açıklamada, soruşturma heyetine verilen yanlış ifadenin “kötü niyetten” değil, yazım hatasından kaynaklandığını belirtti.

Daha önceki ifadelerinde pedofili ile suçlanan bir rahip hakkında 1980 yılında yapılan toplantıya katılmadığını iddia eden eski Papa, son açıklamasında toplantıya katıldığını itiraf ederek, “Rahibin dini görevlere devam edip etmemesine ilişkin değil, Almanya'daki tedavisinde konaklamasına ilişkin karar alındı” ifadesini kullandı.

16. Benedict, “bu hatadan büyük üzüntü duyduğunu” dile getirdi.

Katolik kilisesindeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013'de istifa eden 16. Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu.