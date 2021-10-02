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Eski polisin DNA'sı 35 yıllık seri katil gizemini sonlandırdı

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Fransa'da yapılan bir DNA incelemesi, 35 yıldır süren cinayet ve tecavüz davası sonlandırdı.
Eski polisin DNA'sı 35 yıllık seri katil gizemini sonlandırdı

Fransa'da yapılan bir DNA incelemesi, 35 yıldır süren cinayet ve tecavüz davası sonlandırdı. İntihar eden jandarma François Verove'nin aranan seri katil olduğu kanıtlandı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris Savcılığı Verove'nin cesedi üzerinde yapılan DNA incelemelerinin birçok olay yerinde bulunan DNA ile örtüştüğünü tespit etti.

1986-1994 arasında 11 ve 14 yaşlarında 2 kız çocuğu olmak üzere 4 kişiyi öldürmekle ve 18 yaşından küçük 6 kişiye tecavüz etmekle suçlanan Verove, 29 Eylül'de polise ifade vermek için çağrıldı.

Verove'nin 27 Eylül'de eşi tarafından polise kayıp olduğu ihbarı yapılmış, şüpheli 2 gün sonra Herault bölgesinde bir evde ölü bulunmuştu.

59 yaşındaki Verove intihar etmeden önce işlediği suçları itiraf eden bir mektup bırakmıştı.

Söz konusu olaylara ilişkin uzun seneler önce soruşturma başlatılmıştı.

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