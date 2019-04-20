Eski Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un eşi hayatını kaybetti

Alithia gazetesi haberi “Alithia Matemde-Elli’miz Gitti” başlığıyla aktarırken, dün ölen 54 yaşındaki, 3 çocuk annesi Elli Hasiku’nun 3 yıldır kanserle mücadele ettiğini yazdı.
Gazete Elli Hasiku’nun, kız kardeşinin de 4 yıl önce yine kanserden öldüğünü belirtti.
Gazete matemde olmaları nedeniyle gerek isminin yer aldığı sütünü gerekse gazete başlıklarını siyah renkte yayımladı.
Habere göre DİSİ bir açıklama yaparak Rum İçişleri eski Bakanı Sokraris Hasikos’a taziyelerini iletti.
Diğer Rum gazeteleri de Elli Hasiku’nun hayatını kaybetmesi haberine yer verdi.
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