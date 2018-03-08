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Eski Rus ajanı zehirleyen gaz bulundu

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Eski Rus ajanı zehirleyen gaz bulundu
İngiltere'de bilinci kapalı bir şekilde bulunan eski Rus ajanının sinir gazı ile zehirlendiği tespit edildi. Rusya ise İngiliz istihbaratı ile işbirliği yapan Skripal’in zehirlenmesinde rolü olmadığını açıkladı.

İngiltere'de yoğun bakımda tedavisi süren eski Rus ajanı Sergey Skripal'in sinir gazı ile zehirlendiği tespit edildi.

İngiliz polisi tarafından yapılan açıklamada "Bu vakayı, sinir gazı ile cinayet teşebbüsü olarak ele alıyoruz" denildi. Londra polisinden Mark Rowley, eski ajanın hangi tip sinir gazı ile zehirlendiğini açıklamadı. Ancak Rowley, maddenin tespit edilmiş olmasının, kaynağını bulmayı kolaylaştıracağını dile getirdi.

The Times gazetesinde yer alan habere göre polis, geçtiğimiz hafta Moskova'ya seyahat eden ve Rusya'daki arkadaşlarından hediyeler getiren eski ajanın kızı Yulia Skripal'in farkında olmadan sinir gazını taşımış olabileceği ihtimalini araştırıyor.

Sinir gazı kalp yetmezliği, solunumun durması, spazm, istemsiz kasılma ile ölüme neden olan zehirli bir madde olma özelliğini taşıyor.

Sergey Skripal adlı eski Rus ajanı, 33 yaşındaki kızı Yulia Skripal ile birlikte Pazar günü İngiltere'nin Salisbury kentinde bir bankın üzerinde bilinci kapalı bir şekilde bulunmuştu.

Yoğun bakımda tedavisi süren baba-kızın durumunun kritik olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Skripal ve kızına ilk müdahaleyi gerçekleştiren polisin de hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

İkisinin de vücutlarında herhangi bir yara izine rastlanmaması, akıllara eski KGB ajanı Alexander Litvinenko'nun 2006 yılında Londra'da radyoaktif bir madde ile zehirlenerek öldürülmesini getirmişti.

İngiltere'de yürütülen soruşturma, Litvinenko'nun ölüm emrinin kendisi de eski bir KGB ajanı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verilmiş olabileceğini ortaya koymuştu.

Kremlin'den tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rus ajanların isimlerini İngiliz istihbaratı ile paylaşan Skripal'in zehirlenmesi ile ilgili olayın arkasında Moskova'nın olması durumunda İngiltere'nin yaptırım seçeneğini değerlendirebileceğini dile getirdi.

Rusya ise Skripal'in zehirlenmesi ile bağlantısı olmadığını açıkladı. Johnson'ın sözleri için "çılgınca" diyen Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, "Bu spekülasyonları iki ülke arasındaki ilişkileri zorlaştırmak için provokatif bir kara propaganda olarak görmemek çok güç" değerlendirmesini yaptı. 

Sergey Skripal kim?

Rus ajanlarının isimlerini para karşılığında İngiliz gizli servisi MI6'e satmakla suçlanan Skripal, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Teşkilatı (FSB) tarafından 2004 yılında yakalanmış ve 2006'da görülen gizli bir dava ile 13 yıl hapse mahkum edilmişti.

66 yaşındaki Skripal, ABD'de yakalanan 10 Rus ajanının serbest bırakılması için 2010 yılında varılan casus takası anlaşmasıyla özgürlüğüne kavuşmuştu. Skripal, takasın ardından İngiltere'ye sığınmıştı. 

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