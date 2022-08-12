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Eski Rus liderden üstü kapalı tehdit: AB’nin nükleer santrallerinde de bir kaza olabilir

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Eski Rus liderden üstü kapalı tehdit: AB’nin nükleer santrallerinde de bir kaza olabilir
Eski Rus liderden üstü kapalı tehdit: AB’nin nükleer santrallerinde de bir kaza olabilir

Rusya ve Ukrayna arasında 170 gündür süren savaşta Zaporijya'daki Avrupa’nın en büyük nükleer santrali çevresinde çatışmaların yoğunlaşması endişelere yol açtı.

Ukrayna, Rusya'nın santrali dün beş kez vurulduğunu belirtirken, Rus yetkililerse saldırılardan Ukrayna'yı sorumlu tutuyor. Santralde her an bir nükleer kaza yaşanabileceği yönünde uyarılar sürerken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, son açıklamasında bölgenin askerden arındırılması çağrısı yaptı.

Konuyla ilgili Rusya'dan son açıklama, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'den geldi. Eski Devlet Başkanı Medvedev, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıların arkasında Rusya'nın olduğu suçlamalarını reddederek “BM bile buna inanmıyor” dedi.

Telegram mesajında Medvedev, “Kiev ve müttefikleri suçlunun Rusya olduğunu söylüyor. Bu tamamen saçmalık, Rusofobisi olan aptallar için bile saçma. Bunun tesadüfi olduğunu, niyetlerinin bu olmadığını söylüyorlar. Ne diyebilirim? Avrupa Birliği'nin de nükleer santralleri olduğu unutulmasın. Oralarda da kaza olabilir”

Son dönemde sert açıklamalarıyla dikkat çeken Medvedev, daha önce de ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği füze sistemlerinin Rusya’ya saldırılarda kullanılması halinde Rusya’nın Batı kentlerini vurabileceğini söylemişti. Medvedev, Ukrayna’daki savaşın dünyayı nükleer savaşa sürüklediğini belirtmişti.

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