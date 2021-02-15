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Eski Sağlık Bakanı Besim isyan etti

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Coronavirüs testi pozitif çıkan Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim sosyal medya hesabından Acil Durum Hastanesi'nde klimaların çalışmadığı söyledi
Eski Sağlık Bakanı Besim isyan etti

Coronavirüs testi pozitif çıkan Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim sosyal medya hesabından Acil Durum Hastanesi'nde klimaların çalışmadığı söyledi.

Besim hastaların ve sağlık çalışanlarının 18 derecede üşüdüğünü söyleyerek isyan etti:

Acil durum hastanesinde durum mu? Gündüzleri sağlık çalışanlarının iyileştiği hastalar akşamları 18 derece buz gibi üfleyen bir motorla baş başa donuyor. Sağlık çalışanları titrer, hastalar donar. Kaç gündür kimse bu sistemi tamir edemedi.!!!

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