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Eski Sağlık Bakanı Besim:1963'te 1 haftada tütün fabrikasında hastane kurmuştuk şimdi 5 ayda bir pandemi hastanesi yapamadık

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Besim:1963’ de Rumlar’la yaşanan çatışmalardan sonra tam bir haftada Lefkoşa’nın Kuzeyinde sigara fabrikasından hastane kurmuştuk. 5 ayda barakadan bozma bir Pandemi Hastanesi yapamadık
Eski Sağlık Bakanı Besim:1963'te 1 haftada tütün fabrikasında hastane kurmuştuk şimdi 5 ayda bir pandemi hastanesi yapamadık

Eski Sağlık Bakanlarından Filiz Besim Pandemi Hastanesi'nin aylardır yapılmaması konusunda tepki gösterdi. 1963 yılında yaşanan çatışmalardan sonra tütün fabrikasında hastane kurulduğunu ve sağık hizmetinin verildiğini hatırlatan Besim ''5 ayda barakadan bozma bir pandemi hastanesi yapamadık'' dedi.

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