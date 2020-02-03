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Eski savcı, cinsel suç dosyalarında ‘beraat’ vaadiyle sanıklardan yüz binlerce lira para almış!

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Eski savcı, cinsel suç dosyalarında ‘beraat’ vaadiyle sanıklardan yüz binlerce lira para almış!
Eski savcı, cinsel suç dosyalarında ‘beraat’ vaadiyle sanıklardan yüz binlerce lira para almış!

İstanbul'da Bakırköy eski Cumhuriyet Savcısı Tamer C.'nin cinsel suçlarla ilgili dosyalarda 'beraat' vaadiyle sanık ve sanık yakınlarını dolandırdığı ortaya çıktı. Meslektaşlarını da 'yatırım yapacak ucuz arsa bulduğu'nu söyleyerek dolandıran Tamer C. hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Tamer C.'nin yaklaşık bir ay önce İsviçre'ye gittiği belirlendi.

Bakırköy eski Savcısı Tamer C.'nin cinsel saldırı ve taciz dosyalarını dolandırıcılık için kullandığı ortaya çıktı. Adliyedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, eski savcı Tamer C. cinsel suçlarla ilgili dosyalarda, sanık ve yakınlarına, kendisine para verilmesi karşılığında beraat ettireceğini söyleyerek bu kişilerden yüz binlerce lira para aldı. Ayrıca Tamer C.'nin savcı, katip ve mübaşir olmak üzere adliye çalışan birçok kişiyi de dolandırdığı belirlendi. Meslektaşlarını da 'yatırım yapılabilecek ucuz arsa bulduğunu' söyleyerek dolandırıcılık yapan Tamer C. hakkında, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Meslektaşını 500 bin TL dolandırmış 

Soruşturmada görevlendirilen Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişinin yaptığı incelemede başka bir savcının tanık olarak dinlendiği öğrenildi.

Ayrıca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan bir savcının, meslektaşı Tamer C. tarafından 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulunduğu belirlendi.

İsviçre'ye gitmiş

Durumun ortaya çıkmasının ardından Bakırköy eski Savcısı Tamer C. hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başlatılan soruşturma kapsamında, arama çalışması başlatıldı. Çalışmada Tamer C.'nin emeklilik dilekçesi verdiği, yaklaşık bir ay önce de İsviçre'ye gittiği belirlendi.

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