Eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından "FETÖ/PDY soruşturması" kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Sarıkaya, Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Savcı, mütalaasında, Sarıkaya’nın 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Sarıkaya, dosya içindeki tüm bilgilerin kendi verdiği ifadesi olduğunu, bu davada sanık değil, tanık olması gerektiğini söyledi. Sarıkaya, daha önceki celselerde itiraflarda bulunduğunu belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Sarıkaya'ya, 'FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezası verilirken, etkin pişmanlık hükümleri uygulanmadı. Sarıkaya'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

"Şemdinli savcısı" diye biliniyordu

Kamuoyunda Şemdinli savcısı diye bilinen savcı Ferhat Sarıkaya Ağustos 2016'da açığa alınmıştı.

Sarıkaya 2018 Kasım'da HSK tarafından meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece 3 Kasım 2018'de tutuklanmıştı.

Sarıkaya 2005 yılında Şemdinli'deki Umut kitabevine bomba koyduktan sonra yakalanan devlet güvenlik görevlileriyle ilgili iddianameye zamanın Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ı da sanık olarak dahil etmesiyle ünlenmişti.

Açığa alınmadan önce olarak Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ferhat Sarıkaya 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen cemaati soruşturmasını yürüten savcı Serdar Coşkun'a giderek itiraflarda bulunmuştu.

Tanık olarak ifadesi alınan Sarıkaya, Şemdinli iddianamesinin içerisine Yaşar Büyükanıt'ın adının cemaatçi hâkim ve polis şefinin yardımıyla eklediğini anlatmış, cemaatçi olduğunu söylediği diğer yargı mensupları hakkında ifadeler vermişti.