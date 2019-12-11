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Eski sevgilisi kürtajı kabul etmeyince ‘bebek düşsün diye’ 35 bin liraya dövdürdü

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Eski sevgilisi kürtajı kabul etmeyince ‘bebek düşsün diye’ 35 bin liraya dövdürdü
Eski sevgilisi kürtajı kabul etmeyince ‘bebek düşsün diye’ 35 bin liraya dövdürdü

Sakarya’da bir erkek, kürtaj olmak istemeyen eski sevgilisini iş arkadaşına dövdürdü. Bu şekilde kadının bebeğini kaybetmesinin amaçlandığı ortaya çıktı.

Adapazarı ilçesinde yaşayan yedi aylık hamile F.A., bir kişinin saldırısına uğradı. Kadının çalınan çantasının, içinden bir şey alınmadan çöpe atılmasından şüphelenen polis, F.A.’nın eski sevgilisi Taner Oktay K.’yı incelemeye aldı.

Polis, Taner Oktay K.’nın çalıştığı fabrikanın kayıtlarını incelerken, saldırıyı yapan kişinin saldırı gününde ve sonrasında aynı kıyafetlerle işyerine gittiğini belirledi. Bunun üzerine Taner Oktay K. ve saldırgan Ümit Ö. gözaltına alındı.

İfadesinde anlattı

Emniyette ifade veren Taner Oktay K., F.A.’dan ayrıldıktan sonra kendisinden hamile olduğunu öğrendiğini, kürtaj için baskı yaptığını ancak kadının kabul etmemesi nedeniyle saldırı planını yaptıklarını söyledi.

Ümit Ö. de bebeği istememesi nedeniyle, Taner Oktay K.’nın 35 bin lira karşılığında eski sevgilisini dövmesi için birilerini aradığını duyduğunu, bu işi beraber planlayarak yaptıklarını söyledi.

Kadının durumu iyi

Hamile F.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Taner Oktay K. ve Ümit Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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