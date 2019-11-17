Eski sevgilisine “Benimle barışmazsan önce seni sonra kendimi öldüreceğim” dedi.İntihara kalktı

16.11.19 tarihinde Gazimağusa’da eski kız arkadaşına karşı şiddet tehdidinde bulunup kolundan çekmek suretiyle darp eden, sonrasında kendisini tutuklamaya gelen polisleri görünce koyu renk bir sıvı içerek intihara teşebbüs eden İ.G derdest müzekkeresi gereğince tutuklandı.

Zanlı bugün 17.11.19 tarihinde şiddet tehdidi, darp ve intihara teşebbüs suçlaması ile ilgili olarak Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına yemin altında şahadet veren Mehmet Uyguner olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

“Benimle barışmazsan önce seni sonra kendimi öldüreceğim”

Uyguner şahadetinde, 16.11.19 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Gazimağusa’da kale içinde Damla ilkokulu önünde bulunduğu bir esnada kaldırım üzerinde yürümekte olan eski kız arkadaşı İ.Ö ile karşılaştığını aktardı. Zanlının, eski kız arkadaşını kolundan tutarak çektiğini ve ona hitaben “ benimle barışmazsan önce seni sonra kendimi öldüreceğim” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyleyen Uyguner, müştekinin ayni gün polise gelerek şikâyetçi olduğunu belirtti.

“her şey burada bitti öleceğim”

Şikâyet üzerine adli şubeden bir polis ekibinin Dumlupınar mahallesinde bulunan zanlının evine gittiğine değinen Uyguner zanlının polisi görmesi üzerine elinde tuttuğu şeffaf bir bidon içerisindeki koyu renk sıvıyı “ her şey burada bitti öleceğim” diyerek içtiğini ve sonrasında fenalaşması nedeniyle 112 acil servis vasıtasıyla hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Müşahede altına alınan ve hayati tehlikesi bulunmayan zanlının derdest emri gereği tutuklandığına vurgu yapan tahkikat memuru Uyguner olayın yeni vuku bulması nedeniyle alınacak ifadeler yanında zanlının bu suçları işlemediğine dair bazı beyanları doğrultusunda araştırma yapılacak olması nedeniyle aleyhinde 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Kendisine yargıç tarafından verilen söz hakkı üzerine zanlı şiddet tehdidi ve darp suçlamalarını kabul etmeyerek salonda bulunan müşteki konumundaki eski kız arkadaşını göstererek “ kız arkadaşım orda. Ben böyle bir şey yapmadım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının tahkikat amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)