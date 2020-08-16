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Eski sevgilisinin aracının lastiklerini patlatan şahıs tutuklandı

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Girne’de eski kız arkadaşının aracının lastiklerini patlatan zanlı Murat Başbuğ Adanır tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Eski sevgilisinin aracının lastiklerini patlatan şahıs tutuklandı

Girne’de eski kız arkadaşının aracının lastiklerini patlatan zanlı Murat Başbuğ Adanır tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı. Çamlıbelli  huzurda bulunan zanlı Murat Başbuğ Adanır'ın 15 Ağustos 2020 tarihinde saat 17.20 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü araç park yerinde birlikte kaldıkları dönem içerisinde Alman pasaportunu sirkat ettiği ile ilgili olarak polise şikayet etmiş olduğu eski kız arkadaşı Girne’de sakin L.M'nin park halinde bulunan HC 268 plakalı Citroen C-3 model aracının ön lastiklerini tasarrufunda bulunan makas ile keserek 200 TL hasara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının aynı gün Girne’de tespit edilerek Mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis başlatılan soruşturma kapsamında zanlının 31 Temmuz tarihinde de yine ayni şahsın aracının lastiklerini tasarrufunda bulunan bıçak ile patlattığını ve aleyhinde dosya açıldığını belirtti.

Polis memuru Kader Çamlıbelli mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile suçu tekrar etmesini de dikkate alarak 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi

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