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Eski Sırp Cumhurbaşkanı Tadic’den Srebrenitsa İtirafı

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Eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Tadic, "Srebrenitsa soykırımını tanımış olsaydım Sırbistan, Bosna Hersek’e yüz milyarlar tutarında tazminat öderdi." ifadesini kullandı.
Eski Sırp Cumhurbaşkanı Tadic’den Srebrenitsa İtirafı

Eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic, "Nova S" kanalında katıldığı programda, "Srebrenitsa’da soykırım yaşandı diyemem. Eğer eski bir Cumhurbaşkanı olmasaydım, tavrım farklı olabilirdi." dedi.

Bosna Hersek, Lahey’de Sırbistan aleyhindeki davadan vazgeçmediği sürece Srebrenitsa’da işlenen suçları "soykırım" olarak ifade edemeyeceğini belirten Tadic, "Srebrenitsa soykırımını tanımış olsaydım Sırbistan, Bosna Hersek’e yüz milyarlar tutarında tazminat öderdi." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Cumhurbaşkanı Boris Tadic ile Dveri hareketinin lideri Bosko Obradovic arasında gerilimin arttığı programda, Tadic, "Cumhurbaşkanı görevini yapmış olmasaydım, yaklaşımım farklı olabilirdi. Ancak yine de Srebrenitsa’da yaşananlar için özür diledim, yine olsa yine de aynısı yapardım." diye konuştu.

Tadic’in açıklamalarının ardından söz alan Obradovic, “Tanrı’ya şükür Boris Tadic artık Sırbistan Cumhurbaşkanı değil." dedi.

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