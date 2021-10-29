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Eski Siyasetçiler 29 Ekim Resepsiyonuna Davet Edilmedi

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Birçok eski siyasetçi ve parti başkanı, 29 Ekim resepsiyonuna davet edilmedi
Eski Siyasetçiler 29 Ekim Resepsiyonuna Davet Edilmedi

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği her yıl düzenlediği ve toplumun her kesiminden davetlilerin icabet ettiği geleneksel 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonuna bu yıl Black List (yasaklılar listesi) damgasını vurdu.

Aralarında birçok eski cumhurbaşkanı, Başbakan, parti başkanları, odalar, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve medyanın yer aldığı yasaklılar listesinin oluşturulması AK Parti hükümetinin cumhurbaşkanlığı seçiminde oluşan gerginliği sürdürme niyetinde olduğu şeklinde değerlendirildi.

Edinilen bilgiye göre İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer ve Özkan Yorgancıoğlu, Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı, eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eski başbakanlardan Ömer Kalyoncu  yasaklılar listesinde bulunuyor.

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