Eski Sri Lanka Balıkçılık Bakanı balık yemekle koronavirüs bulaşmadığını göstermek için çiğ balık ısırdı

Virüsün başkent Colombo’daki bir balık pazarında yayıldığına dair söylentilerin ardından pek çok kişi, virüsün balıktan bulaşabileceği endişesine kapılmıştı.
Televizyonlarda yayınlanan bir basın toplantısı düzenleyen Wedaarachchi “Bu ülkenin halkına çağrımdır: Bu balığı yiyin. Korkmayın. Koronavirüs bulaşmaz” dedi ve yanında getirdiği balığı ısırdı.
Dünya Sağlık Örgütü çiğ veya pişirilmemiş hayvan ürünlerinin tüketilmesinden kaçınılmasını tavsiye ediyor.
Colombo’daki balık pazarının yetkililer tarafından kapatılmasının ardından ülke genelinde balık satışı azalmış, alıcı bulamayan balıklar çürümeye terk edilmişti.
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