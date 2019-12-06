Eski Survivor yarışmacısı kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla vibratör öptü

Bir dönemin Survivor yarışmacısı Didem Ceran, bir süredir farklı içerikler paylaştığı YouTube kanalından yayınladığı son videosuyla gündem oldu. Ceran, Can Yaman’ın kadın hayranlarına verdiği cevaplardan sonra linç edilmesine ve kadınların öldürülmesine tepki göstermek için vibratör öptü.

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, YouTube kanalında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Ceran, 'libido' ve "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına verdiği "Arka odaya geçelim" yanıtıyla tepki çeken oyuncu Can Yaman'ın çok iyi çalıştığını belirtti ve şunları söyledi:

“Popülerliğini yitirmiş arkadaşlar, Can Yaman’ın PR (reklam) yaptığını söylüyor. Sanki kendileri PR yapmıyor."