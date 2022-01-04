Eski Tiyatro Müdürü Zimmetine Para Geçirmekten Tutuklandı

Limasol’daki “Pattiheio Belediye Tiyatrosu” eski müdürünün zimmetine 234 bin 550 Euro geçirmek suçundan tutuklandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, 61 yaşında olan zanlının, tiyatro yönetim kurulu başkanı, Limsol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis’in , 2017-2020 yıllarına ait mali defterlerin incelenmesi sırasında 234 bin 550 Euro değerinde bir açığı tespit etmesi üzerine yapılan şikayet sonucu tutuklandığını yazdılar.