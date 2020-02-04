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Eski TRT spikeri ve Tv programcısı Kıbrıslı Türk Güneş Tecelli (82) hayatını kaybetti.

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Eski TRT spikeri ve Tv programcısı Kıbrıslı Türk Güneş Tecelli (82) hayatını kaybetti. Tecelli, yaptığı televizyon programlarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.
Eski TRT spikeri ve Tv programcısı Kıbrıslı Türk Güneş Tecelli (82) hayatını kaybetti.

Eski TRT spikeri ve Tv programcısı Kıbrıslı Türk Güneş Tecelli (82) hayatını kaybetti. Tecelli, yaptığı televizyon programlarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.

1980'li yıllarda TRT yaptığı programlarla adından söz ettiren TRT eski spikeri ve programcısı Güneş Tecelli hayatını kaybetti. Tecelli'nin cenazesi 5 Şubat Çarşamba günü, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, Karşıyaka Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. 

Uğur Dündar, Tecelli'nin vefatını Twitter'dan şu sözlerle duyurdu:

"TRT'de mesleğe başladığımda önümü açarak televizyonculuğu sevdiren değerli ağabeyim Güneş Tecelli vefat etti. Acımız büyük. Cenazesi 5 Şubat Çarşamba günü, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek."

Güneş Tecelli kimdir?

1938 Kıbrıs-Lefkoşa'de doğumlu olan Güneş Tecelli, Ankara Koleji'nde öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre Yeni Sabah Gazetesi'nde çalıştı. Daha sonra TRT'ye geçerek spor programlarının yanı sıra maç spikerliği yaptı. Aynı zamanda spor temsilciliği ve çeşitli gazetelerde TV eleştirmenliği yapan Tecelli'nin mizahi tarzda bir eseri de vardır.

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