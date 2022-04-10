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Eski turizm bakanı Elena Undrea, sınırda tutuklandı

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Yunanistan’ın önde gelen yayın organları hakkında altı yıl hapis kararı bulunan Romanya’nın eski Turizm Bakanı Elena Undrea’nın Yunanistan-Bulgaristan sınırında gözaltına alınarak tutuklandığını belirtti.
Eski turizm bakanı Elena Undrea, sınırda tutuklandı

Romanya'da yolsuzluktan hüküm giyen 2008’den 2009’a kadar Turizm Bakanı ve 2009’dan 2012’ye kadar Bölgesel Kalkınma ve Turizm Bakanlığı yapan Elena Undrea'nın geçtiğimiz Perşembe günü Yunanistan’a geçmeye çalışırken Bulgar makamları tarafından gözaltına alındığı ve tutuklandığı belirtildi.

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6 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI ÜLKESİNDEN KAÇTI

Yunanistan'ın ulusal yayın organlarından protothema.gr'in bugün okuyucularına duyurduğu haberde, Romanya'da rüşvet, zimmete para geçirme ve görevi kötüye kullanmaktan altı yıl hapis cezasına çarptırılan ve nihai kararından hemen sonra Yunanistan-Bulgaristan sınırı Promachonas-Koulata üzerinden sınırı geçmeye çalışırken Yunanistan sınır polisi tarafından gözaltına alındı.

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Gözaltına alınmasının ardından Blagoevgrad emniyet müdürlüğüne Undrea'nın avukatı Tudorel Toader tarafından cezasının iptali için temyize başvurulduğu belirtildi.

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Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve eski bakan Undrea'nın Yunanistan'dan siyasi sığınma talep ettiği belirtildi.

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