Eski Türkiye Güzeli'nin beyin ölümü gerçekleşti

Eski Türkiye güzellerinden Manolya Onur’un beyin ölümü gerçekleşti. Geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Manolya Onur'un beyin ölümünün gerçekleştiği açıklaması tedavi gördüğü hastaneden geldi.
İşte o açıklama:
“18 Ekim 2017 tarihinde ani gelişen masif akciğer embolisi tanısıyla hastanemize gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Sayın Manolya Onur’un beyin ölümü gerçekleşmiştir. Bilgilerinize sunarız”.
Onur, akciğerine kan taşıyan damarlarından birinde sorun oluşmasıyla nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.
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