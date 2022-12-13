Eski Twitter yöneticisi tehditlere ve Elon Musk’ın eleştirilerine dayanamadı

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonra birbiri ardına skandallar ve krizler yaşanmaya devam ediyor. “Twitter dosyaları” olarak adlandırılan ifşalarda; platformun ABD başkanlık seçimleri döneminde, yolsuzluklarda, pedofili konusunda kullanıcıları nasıl etkilediği, trendleri nasıl belirlediği ve bazı tweet’leri nasıl görünmez kıldığı açıklanıyor.

Twitter, ifşalarla uğraşırken CNN’in haberine göre; platformun eski güvenlik başkanı Yoel Roth, artan şiddet tehditleri nedeniyle evinden kaçmak zorunda kaldı.

Roth, sadece ifşalar nedeniyle değil; aynı zamanda Elon Musk’ın kendisini hedef almasıyla da uğraşmak zorunda kaldı. Musk’tan Roth’a yönelik saldırılar hafta sonu daha kişisel bir hal aldı. Washington Post’un haberine göre; Musk, birden fazla tweet’te Roth’un pedofili konusunda müsamahakâr bir görüşe sahip olduğunu ima etti.

Roth, Musk’ın resmi olarak sosyal medya platformunun sahipliğini almasının ardından iki hafta boyunca Twitter’ın güven ve emniyet başkanı olarak görevinde kaldı. Ancak Kasım ayı ortasında görevinden istifa etti.