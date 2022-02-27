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Eski Ukrayna Güzeli Eline Silah Aldı: Rusya’ya Gözdağı Verdi

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Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine harekete geçti. Sosyal medyada silah kullandığı görüntüleri paylaşan Lenna, takipçilerine "Rusya'ya karşı harekete geçin" mesajını verdi.
Eski Ukrayna Güzeli Eline Silah Aldı: Rusya’ya Gözdağı Verdi

2015 yılında henüz 24 yaşındayken  Ukrayna Güzeli seçilerek tacın sahibi olan Anastasiia Lenna, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine harekete geçti…

Sosyal medyada çok aktif olan ve çok sayıdaki takipçisine seslenen Lenna, takipçilerine savaşta yer almaları için çağrıda bulundu. Şık kıyafetli ve topuklu ayakkabılı ya da bikinili fotoğrafları paylaşmayı bırakan ve kamuflaj kıyafeti giyerek eline tüfek alan Lenna, Ukrayna’nın direnişine katkıda bulunmak için tavsiyeler de verdi.

Lenna, verdiği pozlarla Ukraynalılara çağrıda bulundu.

NATO’YU ELEŞTİRDİ

Kişisel Instagram hesabından paylaşılan görüntülerde Lenna, silahlarla poz veriyor. Türkiye’de bir halkla ilişkiler uzmanı olarak çalıştığı öğrenilen Lenna geçmişte atıcılık ve savaş tatbikatlarına katıldığını ve bu konuda eğitim aldığını da dile getirdi.

Genç manken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine büyük tepki gösterdi.

Yaklaşık 40 bin takipçisi olan Lenna dün gece çok sert ifadeler kullandı. Genç kadın, “Ukrayna sınırını, ülkemizi işgal etme amacıyla geçen herkes öldürülecektir” diyerek Rus askerlerine gözdağı verdi. Lenna, NATO’yu da eleştirerek, “Ordumuz, NATO’nun yardım etmesi gerektiği gibi mücadele veriyor” yorumunu yaptı.

Lenna’nın pozları büyük beğeni topladı.

Kiev’deki Slavistik Üniversitesi’nde pazarlama eğitimi alan Lenna ayrıca ülkedeki bütün trafik levhalarının da kaldırılması gerektiğini söyleyerek, bu sayede askerlerin nereye gideceğini bilemeyeceğini dile getirdi. Lenna, “Bütün yol işaretleri ve şehirlerin dışındaki göstergeleri kaldırmak gerekiyor. Düşman bölgeyi tanımıyor, bu sayede onları alt edebiliriz” dedi.

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