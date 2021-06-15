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Eski ülkücü mafya lideri Bafralı Deli Demir, Sedat Peker'in açıklamalarının ardından Alaattin Çakıcı'nın Kıbrıs'a gittiğine yönelik iddiaları yalanladı

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Eski ülkücü mafya lideri Bafralı Deli Demir, Sedat Peker'in açıklamalarının ardından Alaattin Çakıcı'nın Kıbrıs'a gittiğine yönelik iddiaları yalanladı
Eski ülkücü mafya lideri Bafralı Deli Demir, Sedat Peker'in açıklamalarının ardından Alaattin Çakıcı'nın Kıbrıs'a gittiğine yönelik iddiaları yalanladı

Türkiye’deki siyaset-mafya-medya ilişkisi tartışılırken 33 yıldır Brüksel’de yaşayan eski ülkücü mafya lideri Bafralı Deli Demir, T24 yazarı Tolga Şardan’ın Alaattin Çakıcı’ya “sus" mesajı gittiği ve bir süre ortalıkta gözükmemesi istendiği iddiasını yalanladı.

Oda TV’ye cevap gönderen Demir, şöyle dedi:

“Dünyayı dizayn eden üst akıl ve ülkemizdeki muhalefet dış güçlerin yönlendirmesi ile ülkemizi karıştırmak isteyen gafil vatan hainleri sürekli sosyal medyadan provakatif gündem oluşturmak isteseler bile devletimiz tüm kurumlarıyla yurtiçi ve yurtdışındaki her türlü bugüne kadar yapılan oyunları çöpe attığı gibi gelecek zaman diliminde bile hangi türlü zarar vermek isteseler de başarısız olacaklardır.

Onlara bir tarihimizle ilgili ezgiler manzumesi ile cevap veriyorum, birileri yurtdışına gitmiş birisine yavru vatandan yer açıyorlar, kimsenin bir yere gittiği yok gidenler zaten gitmiş.”

İSTANBUL, ANKARA VE KARADENİZ’DE AKTİF GÖREV YAPIP, MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Medya kuruluşlarına gönderdiği ‘özgeçmişine” göre 12 Eylül darbesi öncesi “İstanbul, Ankara ve Karadeniz’de aktif görevler alan” Bafralı Deli Demir, 7 yıl Mamak Cezaevi’nde kaldı. 12 Eylül sonrası tahliye olduktan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Demir, 33 yıldır Avrupa ve Brüksel’de yaşıyor.

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