Eski Yıllarda Ülkemizde Çok Fazla Yapılan Yer Fıstığı Üretimi Giderek Azalıyor

Eski yıllarda ülkemizde çok fazla yapılan yer fıstığı üretimi şimdilerde yok denecek kadar az…

Çok su isteyen ve üretimi zahmetli olan yerfıstığı üretiminde bu yıl verim düşük…

Akçay’da kendi geçimini sağlamak için yerfıstığı üretimine başlayan Elmas Özerman, tüm zorluklara rağmen üretimden vazgeçmiyor.

Kendi imkanları çerçevesinde 10 yıldır fıstık üretimi yapan Özerman, severek yaptığı işle kadınlara örnek oluyor.

Yer fıstığı üretimiyle ilgili olarak BRT’ye konuşan Elmas Özerman, üretmenin önemine vurgu yaparak, gücü yettiğince üretmekten vazgeçmeyeceğini belirtti.

Kadınların zor da olsa üretimde yer almasının çok güzel birşey olduğunu kaydeden Özerman, işini severek yaptığını söyledi.

Özerman, yerfıstığının oldukça fazla su isteyen bir ürün olduğuna dikkati çekerek, yaklaşık 6 ayda verim veren bu üründe üretimin giderek azaldığını belirtti.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü de eski yıllarda bölgede fıstık üretiminin önemli bir geçim kaynağı olduğuna dikkati çekerek, artık Akçay köyünde fıstık üreten tek bir üreticinin kalmasının üzücü olduğunu söyledi.

Dereliköylü, ülkemizde üreten kadınlara teşvik verilmesinin önemine işaret ederek, bu kültürün devamı ve üretimin artması için gerekenlerin yapılmasını istedi.