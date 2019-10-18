Eski YÖDAK Başkanı Gökçekuş'un görevden alınma kararı Yüksek İdare Mahkemesi'nce iptal edildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YÖDAK Başkanlığı görevime son verilmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından 14 Aralık 2016 tarihinde alınmış olan karar bugün Yüksek İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu hükümle iptal edilmiştir. Yüksek İdare Mahkemesi hakkımdaki kararı kanunsuz bulmuştur.

Başkan Mehmet Türker, Yüksek Mahkeme yargıçları Tanju Öncül ve Beril Çağdal’dan oluşan Yüksek İdare Mahkemesi bu hükmünde özetle şunları vurgulamıştır:

1) YÖDAK Başkanı yürürlükteki mevzuata göre ancak Yüksek Mahkeme yargıçlarının görevden alınma şartlarına bağlı olarak görevden alınabilir.

2) YÖDAK Başkanı’nın görevden alınabilmesi için bir Yüksek Mahkeme yargıcının görevden alınmasında uygulanan usul ve mevzuatın izlenmesi gerekmektedir, oysa YÖDAK Başkanı buna aykırı bir yöntemle görevden alınmıştır.

3) YÖDAK Başkanı bir disiplin işlemi sonucunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın verdiği bir kararla görevden alınmış olmasına rağmen görevden alma sürecinde disiplin işlemlerine ilişkin mevzuat ve usule uyulmamıştır.

4) YÖDAK Başkanı görevden alınırken bir disiplin suçu işlemekle itham edildiği halde kendisine bu suretçe mevzuatın öngördüğü müdafaa hakları tanınmamıştır.

Netice itibarıyla Yüksek İdare Mahkemesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hakkımda aldığı kararın tamamen hükümsüz ve etkisiz olduğuna ve herhangi bir sonuç doğurmayacağına hükmetmiştir.