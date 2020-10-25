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Eski YÖK Başkanı Özcan: Çok yolsuzluk gördüm ama...

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Eski YÖK Başkanı Özcan, "Bizi idare edenlerin yolsuzluk yaptığını çok gördüm ama AK Parti döneminin son 10 yılda yaptıkları gibi bir yolsuzluk hiç görmedim" dedi.
Eski YÖK Başkanı Özcan: Çok yolsuzluk gördüm ama...

Eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı ve Gelecek Partisi PİK Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan, yolsuzluklara 'isyan' etti.

"Bizi idare edenlerin yolsuzluk yaptığını çok gördüm ama AK Parti döneminin son 10 yılda yaptıkları gibi bir yolsuzluk hiç görmedim" açıklamasını yaptı.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetmiş yaşındayım. Bizi idare edenlerin yolsuzluk yaptığını çok gördüm ama AK Parti döneminin son 10 yılda yaptıkları gibi bir yolsuzluk hiç görmedim. Bunlar o boyuta ulaştı ki vatandaşlardan saklamak için bilgilere erişim yasakları getiriliyor. Bu mu uçan Türkiye?" ifadelerini kullandı.

AKP iktidarında Yükseköğretim Kurulu'nun başına getirilen Yusuf Ziya Özcan bu görevde 4 yıl kalmıştı. Özcan daha sonra da büyükelçi olarak atanmıştı.

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