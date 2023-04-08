  • BIST 4.924,64
  • Altın 1241.501
  • Dolar 19.2335
  • Euro 20.9748
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Eski Yunan bakan: Türkiye sınırına çit örmek göçü engellemez

»
Yunanistan'da eski Göç Bakanı Muzalas, Türkiye sınırına kurulan çelik çitin sığınmacıları engelleyemeyeceğini söyledi.
Eski Yunan bakan: Türkiye sınırına çit örmek göçü engellemez

Yunanistan’da Radikal Sol İttifak (SYRIZA) iktidarı döneminde Göç ve İltica Bakanı olarak görev yapan Yannis Muzalas, sığınmacı geçişlerinin engellenmesi amacıyla Türkiye ile Yunanistan sınırına kurulan çelik çitin “geçişleri sadece bir süreliğine yavaşlatacağını” belirtti.

Gazetecilik bölümü öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Muzalas, sığınmacıların kısa bir süre içinde başka geçiş yolları bulacağını söyleyerek, sığınmacıların özellikle adalara yöneleceklerini ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in çelik çitin yapımı için Avrupa’dan fon bulamadığının altını çizen Muzalas, “Asıl konu çit değil. Asıl konu göç konusunu yönetmek için politika üretmek” ifadelerini kullandı.

Muzalas daha önce de çelik çitin sığınmacı geçişlerini engelleyemeyeceğini belirterek, “Şu anda 65 ülkede çelik çit var ve sığınmacı geçişleri hiçbir şekilde engellenemedi. Aksine geçişler ikiye katlandı” ifadelerini kullanmıştı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan Savunma Bakanı, Türkiye ile ilişkilerde yakınlaşmanın devamını arzuluyor08 Nisan 2023 Cumartesi 12:59
  • Togg yüklü TIR'lar yolda07 Nisan 2023 Cuma 18:35
  • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin raporunda Türkiye ile ilgili çarpıcı detaylar07 Nisan 2023 Cuma 15:40
  • UNICEF’ten Türkiye için yardım çağrısı07 Nisan 2023 Cuma 14:41
  • Merkez’den TL mevduat payı düşük bankalara ek ceza07 Nisan 2023 Cuma 12:45
  • Türkiye, yıllık ortalama deprem sayısını 2 ayda aştı07 Nisan 2023 Cuma 10:49
  • Fitch: Türkiye’de yerel yönetimlerin bütçesi enflasyon ve depremlere karşı dirençli06 Nisan 2023 Perşembe 16:31
  • Kılıçdaroğlu, "Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız" dedi, Mustafa Sarıgül Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı06 Nisan 2023 Perşembe 16:29
  • İnce’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: Bu konuyla ilgili son açıklamamdır06 Nisan 2023 Perşembe 15:51
  • Türkiye'de son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti06 Nisan 2023 Perşembe 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti