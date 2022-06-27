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Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan dikkat çeken Erdoğan yorumu: “Üç korkum var…”

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Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, Yunan basınına verdiği röportajda Türkiye ile yaşanan krize değinirken, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan dikkat çeken Erdoğan yorumu: “Üç korkum var…”

Yunanistan’ın eski Başbakanı, şu anki muhalefet lideri ve SYRIZA partisi Genel Başkanı Aleksis Çipras, Yunanistan merkezli yayın kuruluşu EURACTIV’e verdiği röportajda Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında görüşlerine yer verdi.

Çipras, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Türkiye’nin uluslararası arenadaki rolünün artmasından ‘endişe duyduğunu’ dile getirirken, Erdoğan’la ilgili de açıklamalarda bulundu.

Çipras, röportajda ‘Türkiye ile ilgili üç korkum var” derken, bunların; Ukrayna’daki savaştan dolayı Türkiye’nin uluslararası rolünün “yükseltilmesinden”, Ege Denizi’nde yaşanan krizden ve iletişim kanallarının eksikliğinden dolayı meydana geldiğini ve bu durumdan  endişe duyduğunu vurguladı.

‘ERDOĞAN HER ZAMAN ERDOĞAN’DIR’

Çipras, “Dört buçuk yıl başbakanlık yaptım ve bu süreçte Türkiye ve dolayısıyla Erdoğan ile zor zamanlarımız oldu. Şunu söylemeliyim ki Erdoğan her zaman Erdoğan olmuştur. Son aylarda da bunu görüyoruz. O değişmedi… Biz en zor anlarda bile iletişim kanallarını açık tutmak için çok çalıştık. Bu sayede en kötüsünü engelledik. Ancak şu anki durumda iletişim kanallarının kapandığını söylemek mümkün ve bu durum beni endişelendiriyor.” dedi.

Çipras’a bu konuda sorumluluğun kimde olduğu sorulduğunda, “Gerilimi yükselten Türkiye olsa da, Yunan hükümetinin iletişim kanallarını açık tutmayı ihmal ettiğini düşünüyorum. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Mart ayınında sonunda İstanbul’a giderek sakin bir yaz geçireceğimizin sinyallerini vermişti. Ancak şu anki duruma bakıldığında pek öyle gözükmüyor.” dedi.

Çipras, Atina ve Ankara yönetimleri arasında yaşanan gerilimin Erdoğan’ın işine yarayacağını öne sürerken, yüksek tondan verilen yanıtların da Türkiye’de ekonomik krizle karşı karşıya olan Erdoğan’ın lehine olduğunu vurguladı.

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