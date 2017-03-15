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Eski zabıt katibine FETÖ'den 9 yıl 9 ay hapis cezası

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Eski zabıt katibine FETÖ'den 9 yıl 9 ay hapis cezası
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski zabit katibi İbrahim Kaynak'a 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Kaynak ve avukatı katıldı.

İddia makamı, sanığın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u etkin bir şekilde kullandığı ve örgütün yapılanması içerisinde yer aldığı' yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanık Kaynak ise iddia makamının mütalaasına katılmadığını belirtti.

Suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Kaynak, "Cumhuriyet savcısının nasıl böyle bir mütalaa verdiğini anlamış değilim. Hukuk fakültesi bitirmiş bir kişinin soyut iddialar sebebiyle böyle bir cezayı nasıl istediğini anlayamadım. Zehirli ağacın meyvesi zehirlidir. Devran döndüğünde mağduriyetimiz giderilecek ancak iş işten geçmiş olacak." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Kaynak'a 9 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. 

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