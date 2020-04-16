Eski Zaman yazarı Gülerce, Fatih Portakal’ı ve Fox TV’yi hedef aldı

Zaman gazetesinin eski yazarı Hüseyin Gülerce, gazeteci Fatih Portakal ve Fox TV’yi hedef aldı. Fox TV’nin lisansının iptal edilmesini isteyen Gülerce, Portakal’a da, “FOX TV’de gazeteciliği tetikçilik olarak kullanan bir etki ajanıdır” ifadeleriyle saldırdı

‘Fethullahçı yapılanmayla mücadele’ kapsamında kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarı olan ve bir dönem gazetenin genel yayın yönetmenliği koltuğunda da oturan Hüseyin Gülerce, Star gazetesindeki yazısında gazeteci Fatih Portakal’ı ve Portakal’ın çalıştığı kurum olan Fox TV’yi hedef aldı.

Gülerce ‘Portakal yetmez, Fox’un lisansı iptal edilmeli’ başlıklı yazısında, “Fatih Portakal, FOX TV’de gazeteciliği tetikçilik olarak kullanan bir etki ajanıdır” ifadelerini kullandı.

YAYIN DURDURMA YETERSİZ GELDİ!

Yaptığı gazetecilik faaliyetinden ötürü Portakal’ı düşmanlaştıran eski Zaman yazarı, RTÜK’ün dün Fox’a verdiği yayın durdurma cezasının yetersiz olduğunu ve Fox’un lisansının iptal edilmesi gerektiğini savundu: “Kanununa göre RTÜK, FOX TV’nin aynı ihlali tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verilebiliyor. Evet, bu ABD menşeli kanalın lisansı iptal edilmelidir.”

Gülerce yazısında Fox’la birlikte yandaş olmayan diğer medya organlarını da hedef aldı. Koronavirüs sürecinde yapılan haberlerden rahatsız olan Gülerce, şu ifadelerle gazetecilik faaliyetini karalamaya çalıştı:

“Salgın önlemlerini bahane eden kimi medya kuruluşları, haberleri ve köşe yazarlarıyla, hep yaptıkları gibi kendi ülkelerine karşı adeta savaş açtığını görüyoruz.

Ülkemizin bu kritik dönemindeki mücadelesine katkı sağlamak yerine hepsi de yalan veya yanlış bilgilerle sürekli kin kusmak, virüsten daha tehlikeli bir hastalığın işaretidir.”

HÜSEYİN GÜLERCE KİMDİR?

Bugün star.com.tr sitesinde yazılar yazan Hüseyin Gülerce, AKP-Cemaat savaşı başlamadan önce yıllarca Fethullahçı yapının medyasında boy gösterdi. Zaman gazetesinde köşe yazmanın dışında, bir süre gazetenin genel yayın yönetmenliğini de yapan Gülerce, 17-25 Aralık 2013’te yapılan ‘yolsuzluk ve rüşvet’ operasyonlarının ardından Fethullahçı yapıdan ayrıldığını açıkladı. Gülerce devam eden süreçte AKP medyasına transfer olarak, Fethullah Gülen ve örgütünü eleştiren yazılar yazma misyonu üstlendi.