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'Eskiden FETÖ'cüydüm, artık Menzil'deyim' diyen Alptekin: Sokakta sigara içen kadın ucuzdur

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Posta gazetesine konuşan Yaşar Alptekin, 'tesettürlü olsun ya da olmasın sokakta sigara içen kadın ucuzdur' ifadelerini kullandı.
'Eskiden FETÖ'cüydüm, artık Menzil'deyim' diyen Alptekin: Sokakta sigara içen kadın ucuzdur

1990’lı yıllarda sürekli olarak ekranlarda görünen, sonrasındaysa "İslamiyet’le tanışıp özünü bulduğunu" söyleyen Yaşar Alptekin, Posta gazetesinde kadın düşmanı açıklamalarda bulundu.

Alptekin, makyaj yapan türbanlı kadınlar için "Böyle yaparak İslam'a zarar veriyorlar" derken, "Bir de tesettürlü olsun ya da olmasın sokakta sigara içen kadın ucuzdur" ifadelerini kullandı.

Eski manken ve oyuncu Alptekin, “Kadınlar, tesettürle harama karşı kendilerini korurlar. Bazı tesettürlü kadınlara bakıyorum; dudaklarda ruj, gözler sürmeli, koku yoğun, dapdaracık kıyafetler… Tesettür bu olamaz. Bu şekilde Müslüman değil ancak Süslüman olurlar. Böyle yaparak İslam'a zarar veriyorlar. Bir de tesettürlü olsun ya da olmasın sokakta sigara içen kadın ucuzdur” dedi.

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