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Eskişehir'de Avustralya yangınları için eylem

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Eskişehir'de Avustralya yangınları için eylem
Eskişehir'de Avustralya yangınları için eylem

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde kurulan Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma ve Geliştirme Derneği yönetici ve üyeleri, hazırladıkları özel kıyafet ve dekorla Avustralya’daki orman yangınlarından etkilenen hayvanlara dikkat çekti.

Avustralya’da 2019’un Eylül ayında başlayan orman yangınları aylardır devam ediyor. Kıta genelinde meydana gelen yangınlarda 28 kişi hayatını kaybederken, alınan son bilgilere göre; içerisinde kanguru ve koalaların yoğunlukta olduğu yaklaşık yarım milyar hayvan da telef oldu. Küresel ısınma ve aşırı sıcaklıkların sebep gösterildiği yangınlarda çok sayıda hayvan ise yaralı olarak kurtarıldı. Yangınları söndürme çalışmaları hâlâ devam ederken, dünya genelinde ise çeşitli yardım kampanyaları ve protestolar düzenlendi.

Söndürme çalışmalarının yetersiz kaldığı yangınlara bir tepki de Eskişehir’den geldi. Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Gürleyik mahallesinde kurulan Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma ve Geliştirme Derneği yönetici ve üyeleri, hazırladıkları dikkat çekici etkinlik ile yangınların söndürülememesini protesto etti.

Katılımcılar, Odunpazarı Belediyesi Hicri Sezen Parkı'nda düzenledikleri protesto gösterisinde, koala, ayı, panda, fil gibi çeşitli hayvan oyuncuklarını dekor olarak kullandı. Dernek Yöneticisi Halit Gürsoy ise üzerinde yırtık kıyafetlerle ve yüzünü boyayarak eylemi daha ilginç bir hale getirdi. Ayrıca Gürsoy, orman yangını fotoğraflarının bulunduğu pankartın önünde bir basın açıklaması yaptı.

Yangından etkilenen bir insanı canlandıran Dernek Başkanı Halit Gürsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Dernek yöneticisi olarak uzak kıta Avustralya’daki yangınların devam etmesi canımızı acıtmaktadır. Yangının söndürülmesi için tedbirlerin alınmasında aciz kalınması sonucu azımsanmayacak büyüklükte ormanların ve buralarda barınan çeşitli hayvanların yanarak yok olmaları bizi üzmektedir. Bunun adı vahşet değil de nedir? Süper devletler uzaya çıkmakta, küçük devletler savaş çığırtkanlığı yapmakta, dünya ekonomik ve teknolojik gelişmeleriyle ilerlemekte. Ancak haftalardır, aylardır artarak devam eden orman yangınlarına insanların bu kadar aciz ve çağrısız kalmamaları gerekir” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de zaman zaman görülen yangınlara da dikkati çeken Başkan Halit Gürsoy, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“Ülkemizdeki orman yangınlarına da karşı duyarlı olmalıyız, orman varlığı doğadaki eko-sistemi korunmasında büyük pay sahibidirler. Bu nedenle gelin ele ele birlikte toplumun tüm katmanlarıyla çevreye, doğaya, ormanlara ve tüm hayvan ve bitkilere kucak açalım.”

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