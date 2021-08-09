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Eskişehir'de delta varyantı tedavisi gören Ezgi, bebeğini ilk kez tabletten izledi

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34 haftalık hamile olan Ezgi ile eşi Burak Kuraner, tedbir amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi corona servisine yatırıldı.
Eskişehir'de delta varyantı tedavisi gören Ezgi, bebeğini ilk kez tabletten izledi

Eskişehir’de oturan Ezgi ve Burak Kuraner çifti geçen hafta görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi ile Delta varyantı corona virüsüne yakalandıklarını öğrendi. 34 haftalık hamile olan Ezgi ile eşi Burak Kuraner, tedbir amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi corona servisine yatırıldı.

Bu sırada yapılan kontrollerde ise bebeğin virüs nedeniyle kalp atımlarında bozukluk olduğu anlaşıldı. Erken doğuma alınan Ezgi Kuraner, 2 kilo 235 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Kuraner çiftinin henüz isim koymadığı erkek bebeğe yapılan Covid-19 testleri ise negatif çıktı. Bebek yeni doğan servisinde kuvöze alındı.

Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimi,  eşi Burak Kuraner ile aynı odada delta varyantı corona virüsü tedavisi süren anne Ezgiye moral vermek için sürpriz hazırladı. Hemşireler kuvözde olan bebeği cep telefonuyla görüntülerken, Kuraner çifti de odalarından görüntülü görüşme sayesinde bebeklerini ilk kez tabletten izledi.

Bebeğini ekrandan gördüğünde adeta nefesi kesilen Ezgi Kuraner, çok zorlu bir süreçten sonra bebeğini gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Yaşadığı o anları çok tuhaf, anlatılmaz yaşanır bir duygu olarak nitelendiren Ezgi Kuraner şunları söyledi: Çok farklı bir duygu. “Gerçekten bu benim mi?” dedim yani. Çok tuhaf, anlatılmaz yaşanır bir duygu. Gerçekten de kelimelere sığmaz, öyle söyleyeyim. İyiyim, mutluyum, sağlığım iyi. Teşekkür ederim, çok güzel bir sürpriz oldu. Allah razı olsun. Telefonla sürekli arıyorduk, arıyorduk. Göremeyince de iyi mi kötü mü bilemiyorduk.

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