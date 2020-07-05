Eskişehir'de Küçük Prens Müzesi Açıldı

Eskişehir’de Antoine de Saint-Exupery’nin “Küçük Prens” kitabının 400 farklı dilde 2 bin basımından oluşan “Küçük Prens Kitap Müzesi” açıldı. Korona virüsü salgını nedeniyle resmi açılışı yapılamayan müzeye sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ediliyor.

Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupery’nin 1943’te ABD’de yazdığı kitaba hayran olan Eskişehir Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Ali Lidar, birçok farklı baskıyı bir araya getirdi ve okul idaresine ait lojman binayı müzeye dönüştürdü.

‘PEK ÇOĞUNU KENDİM TEMİN ETTİM’

“Uzun yıllardır Küçük Prens’e ait kitapları biriktiriyorum. Öğrencilerim ve arkadaşlarım gittikleri yerlerden bana Küçük Prens kitapları gönderdi. Pek çoğunu da kendim temin ettim. Benim gibi Küçük Prens kitapları koleksiyonu yapan Mehmet Sobacı ve Yıldıray Lise var. Onlarla kafamızda bir müze oluşturma fikri bulunuyordu. Bazı sergiler açıyorduk ancak sürekliliği olan, insanların devamlı ziyaret edebileceği bir yer oluşturmayı istiyorduk. Eskişehir Anadolu Lisesinde öğretmen olmam ve okuldaki binanın kullanılabilir olması şansıyla karşılaştım. İl Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Cırıt ve okul müdürümüz Rifat Günday’ın yardımıyla Küçük Prens Müzesi için hazırlıklara başlayıp, burayı oluşturduk.”

Müzede 400 dilde, Türkiye’de de 200’ün üzerinde yayınevinin bastığı 2 bin “Küçük Prens” kitabına sahip olduklarını belirten Lidar, “Braille alfabesiyle yazılan Küçük Prens kitabı da müzemizde bulunuyor. Dünyanın en küçük Küçük Prens kitabını da barındırıyoruz. Göktürkçe, Aztekçe, Mayaca dillerinde ve hiyeroglifle kitaplarımız var. Mali’de yerel bir kabilenin kullandığı Bambara dilinde de Küçük Prens kitabımız mevcut” diye konuştu.