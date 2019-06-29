  • BIST 96.485
  • Altın 262,496
  • Dolar 5,7868
  • Euro 6,5832
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Eskişehir'de termik santral ihalesi iptal edildi

» »
Eskişehir'de Alpu Ovası’na yapılması planlanan kömürlü termik santral projesinin ihalesi teklif gelmemesi sonucu iptal edildi.
Eskişehir'de termik santral ihalesi iptal edildi

Eskişehir’de Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santral projesi hiçbir teklif gelmemesi sonucunda iptal edildi.

Birgün'de yer alan Dilek Yeğin imzalı habere göre tepkiler sonucunda altı kez iptal edilen ihaleye hiçbir şirketten teklif gelmedi.

Projeye ilişkin açılan davada bilirkişi raporunda ÇED'in olumlu kararının hukuki dayanağının bulunmadığı ve iptal edilmesi gerektiğine ilişkin ifadeler yer aldı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, iptal kararını sosyal medya hesabından "İç Anadolu’nun en verimli tarım arazilerinden biri olan Alpu Ovamıza kurulması planlanan kömürlü termik santral ihalesi bir kez daha iptal edildi” şeklinde duyurdu.

Alpu Ovası'na yapılması planlanan termik santral projesi bölge halkının büyük bir tepkisine neden olmuş, projeye karşı birçok eylem düzenlenmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Grondland'da her yıl kar üstünde kızak çeken köpekler bu yıl sularla mücadele ediyor18 Haziran 2019 Salı 13:03
  • Bugün 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü17 Haziran 2019 Pazartesi 12:37
  • Balıklar artık çiftlikte yetişiyor13 Haziran 2019 Perşembe 10:29
  • Denizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketler hangileri?11 Haziran 2019 Salı 10:59
  • Caretta caretta'ya taşla vurup üzerine binen 4 kişi gözaltına alındı05 Haziran 2019 Çarşamba 20:11
  • Olimpos'ta 10 yıl sonra ilk caretta caretta yuvası görüldü05 Haziran 2019 Çarşamba 09:27
  • Kuşlar düşkünü çıktı: Kuşlar lüks mekanlarda yaşamayı tercih ediyor01 Haziran 2019 Cumartesi 20:00
  • Kapımızdaki tehlike: Akkuyu’da doğaya karışacak radyasyon az gösterilmiş28 Mayıs 2019 Salı 12:19
  • Harmancı: “Doğal yaşam alanları korunmalı”27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:29
  • Milyonlarca kişi küresel iklim koruma eyleminde buluşuyor24 Mayıs 2019 Cuma 11:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti