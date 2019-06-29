Eskişehir'de termik santral ihalesi iptal edildi

Eskişehir’de Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santral projesi hiçbir teklif gelmemesi sonucunda iptal edildi.

Birgün'de yer alan Dilek Yeğin imzalı habere göre tepkiler sonucunda altı kez iptal edilen ihaleye hiçbir şirketten teklif gelmedi.

Projeye ilişkin açılan davada bilirkişi raporunda ÇED'in olumlu kararının hukuki dayanağının bulunmadığı ve iptal edilmesi gerektiğine ilişkin ifadeler yer aldı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, iptal kararını sosyal medya hesabından "İç Anadolu’nun en verimli tarım arazilerinden biri olan Alpu Ovamıza kurulması planlanan kömürlü termik santral ihalesi bir kez daha iptal edildi” şeklinde duyurdu.

Alpu Ovası'na yapılması planlanan termik santral projesi bölge halkının büyük bir tepkisine neden olmuş, projeye karşı birçok eylem düzenlenmişti.