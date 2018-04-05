Eskişehir'de üniversitede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde silahlı bir saldırı oldu. Gelen son dakika haberlere göre 4 öğretim görevlisi öldü. Saldırganın kimliği belirlendi ve emniyet güçleri tarafından yakalandı. Silahlı saldırıda ölen kişilerin öğre

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde silahlı bir saldırı oldu. Gelen son dakika haberlere göre 4 öğretim görevlisi öldü. Saldırganın kimliği belirlendi ve emniyet güçleri tarafından yakalandı. Silahlı saldırıda ölen kişilerin öğretim görevlisi olduğu duyuruldu. Ölenlerin isimleri de yerel kaynaklarca açıklandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısını sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybetti. Saldırgan öğretim görevlisi polis tarafından yakalandı. Üniversitenin rektörü Prof. Hasan Gönen, saldırganın aslında fakülte dekanını öldürmek için odasına girdiğini ancak dekanın yerinde olmadığını, tesadüfen orada olan dekan yardımcısının kurşunlara maruz kaldığını söyledi.

Son dakika gelen bilgilere göre bir öğretim görevlisi 4 meslektaşını silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan saldırgan öğretim görevlisi yakalandı. Saldırı eğitim ve öğretimin devam ettiği saatlerde meydana geldi. Şuanda üniversitede bir panik havası hakim.

SALDIRGAN KİM?

Doğan Haber ajabnsının geçtiği son dakika bilgiye göre saldırıyı üniversitedeki Araştırma Görevlisi V. B. gerçekleştirdi. Saldırının nedeni hakkında kesin bir bilgi bulunmazken Eskişehir'deki yerel bir site V.B.'nin FETÖ'den ihraç edildiğini iddia etti.

ÖLENLERİN İSİMLERİ

Yerel haber kaynaklarına göre, saldırda ölenlerin isimleri şöyle: Fakülte sekreteri Fatih Özmutlu ile doktora öğrencileri Yasir Armağan, Mikail Yalçın ve Serdar Çaylak'ı silahla vurarak öldürdü.

ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNDEN İLK AÇIKLAMA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımı sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi.

ANADOLU AJANSI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

Saldırının ardından bilgi kirliliği yaşanıyor. Üniversite rektörü saldırıda 4 kişinin öldüğünü yaralının olmadığını açıklamıştı. Ancak Anadolu Ajansının geçtiği bilgiye göre, 3 ölü 3 yaralı var.

AA'daki haber şöyle: Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Doğukan B, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.