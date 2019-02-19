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Eskortluk yapan Türk kızı, İŞİD'e uzanan hikayesini anlattı

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İŞİD'ten kaçıp döndüğü Almanya'da yargılanan Derya Ö., Bild'e konuştu: "Eskorttum, bir DAEŞ'li ile tanışıp evlendim. Canlı bomba olmam istendi, Almanya'ya geri döndüm..."
Eskortluk yapan Türk kızı, İŞİD'e uzanan hikayesini anlattı

Terör örgütü DAEŞ'e katılan Derya Ö., geri döndüğü Almanya'da terör örgütü üyesi olmak ve silahlı eğitim almakla suçlanıyor. 

Erkek arkadaşı tarafından Almanya'da fuhuşa zorlandığı bir dönemde tanıştığı bir DAEŞ'li aracılığıyla örgüte katılan Derya Ö., yaşadıklarını Alman Bild gazetesine anlattı. 

Buan göre; Almanya'da motosiklet çetesine katılan, zorla genelevlerde çalıştırılan Derya Ö., Alman DAEŞ militanı Mario S. ile evlendi. Eşiyle birlikte Suriye'ye giden, burka giyip burada eğitim alan Derya Ö., 2015'te anne oldu. Daha sonra ikinci evliliğini yapan Derya Ö., eşinin öldürülmesi sonucu ilk eşine geri döndü. Canlı bomba olması istendiği için pişman olup Almanya'ya geri dönen Derya Ö., 2018'in kasım ayında Bochum'da yakalanarak yargılanmaya başlandı.

 

Derya Ö'nün dehşet öyküsü Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'e manşet oldu. Derya Ö'nün dehşet öyküsü Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'e manşet oldu.
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