Eşlerini kaybetmiş iki penguenin tesellisi, fotoğraf ödülü getirdi

2020 yılı birçok güçlü ve dokunaklı fotoğrafa sahne oldu. Avustralya'da yayımlanan Oceanographic dergisinin düzenlediği Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin kazananlarından olan fotoğraf da böyle bir fotoğraf.

Eşlerini kaybetmiş iki dul penguenin birbirlerine sarıldıkları bu fotoğraf Tobias Baumgaertner tarafından Avustralya'nın başkenti Melbourne'de çekildi.

Alman fotoğrafçı, fotoğrafı çektiği esnada fotoğraftaki iki penguenin eşlerini henüz kaybettiğini ve birbirlerini teselli ettiklerini söyledi.

Melbourne'deki St Kilda İskelesi'nde boyları yalnızca 33 cm olan peri penguenlerinden oluşan bir koloni yer alıyor. Dünyanın en küçük penguen türlerinden olan bin 400 peri pengueni burada yaşıyor ve gönüllüler tarafından da izleniyor.

Baumgaertner Instagram'da yaptığı paylaşımda fotoğrafın hikâyesini şu sözlerle anlattı: