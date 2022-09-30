Esmen: KKTC kur korumalı TL mevduat sistemine geçmek için neyi bekliyor?

Özgeçmişini anlatırken, iş hayatına özel şirketlerde yöneticilik olarak başladığını, devlete girip rahatına bakmak yerine, hep yeni arayışlar ve hedefler koyduğunu anlatan Esmen, iş hayatının kırılma noktasını da şu şekilde paylaştı:

“ Küçük bir parfümeri ile başlamıştım. 14 yıl önce İşleri büyütmeye karar verdik. Şirketi kurduk ama ne olacağım korkusunu çok yaşadım. Türkiye’den bir işletme profesöründen danışmanlık aldık. Çıktı geldi. Ben hariç, bütün şirket çalışanları ile tek tek görüştü. En son beni çağırdı. Çıktığın yol gayet doğru. Bu şekilde devam edersen, başarı kendiliğinden gelecek merak etme dedi. O an bana büyük bir heves geldi. O günden sonra daha emin adımlarla yola devam ettik”

Devletin bürokrasi sorununu aşması gerektiğini belirten Esin Esmen, devlet yönetimi ve ekonomik akıl noktasında pratik adımların neden atılmadığını kendisinin de merak ettiğini kaydetti.

Ülkenin, iç siyasi tartışmalar nedeniyle çok zaman kaybettiğini ifade eden Esin Esmen, ekonomik aklın devletin tüm kesimlerinde bir an önce hakim kılınmasıyla ülkenin kısa zamanda gelişebileceğini vurguladı

Ekonomik örgütlerin performansının da iş dünyası için zaman zaman yeterli olmadığını belirten Esin Esmen, “ Türkiye ve KKTC TL kullanıyor. Türkiye’de kur korumalı TL mevduat hesabı sistemi, neden KKTC’de de hayata geçirilmiyor. Merkez Bankası, siyaset, örgütler neden bu konuda adım atmıyor. Hemen, en erken zamanda kur korumalı sisteme geçmek gerekiyor” dedi.